Onbegrip en woede bij PSV na dubieuze winnende goal Ajax: ‘Schandalig, dit is toch duidelijk’

Voor de PSV’ers leek er geen enkele twijfel, maar de grensrechter vlagde niet en de VAR greep na een minutenlange bestudering van de beelden niet in. En dus tekende Ajacied Noussair Mazraoui een klein kwartier voor tijd voor de beslissende 1-2 tijdens de topper in de eredivisie.

Het voorval waar de Eindhovenaren zich over opwonden, vond iets eerder plaats. Daley Blind rukte op over de linkerflank en kwam daarbij bijzonder dicht op de zijlijn. Tegenstander Olivier Boscagli gaf aan dat de bal over de lijn was geweest, maar Blind ging door en niet veel later was het 1-2 na een prima schot van Mazraoui.

De PSV’ers verzamelden zich direct om scheidsrechter Danny Makkelie die aangaf dat de VAR de beelden ging bekijken. Dat duurde flink lang, maar overtuigend bewijs was er niet te vinden. De camera stond niet recht op de lijn en hoewel het er de schijn van had dat er wat ruimte was tussen de buitenkant van de lijn en de bal, kon dat niet met zekerheid worden vastgesteld. En dus telde de treffer.

,,Schandalig, dit is toch duidelijk", zei PSV-aanvoerder Marco van Ginkel na de wedstrijd bij ESPN toen hij de beelden van het moment met Blind zag. ,,Ik ben hier doodziek van.” Ook bij analisten Kenneth Perez en Arnold Bruggink was er geen twijfel.

Ook Cody Gakpo begreep er niets van. ,,Voor mij is dit duidelijk over de lijn, ik snap niet dat dit niet wordt afgefloten. De grensrechter had het niet kunnen zien, zei de scheids. Maar je hebt de beelden van de VAR, beelden die voor iedereen duidelijk zijn. Je hebt een oneerlijk gevoel na die goal, maar je moet door.’’

Hinkelende Brobbey

Ook de eerste treffer van de Amsterdammers was een opmerkelijke. Hij liep al een tijdje trekkebenend over het veld na een stevig duel met Armando Obispo, maar dat weerhield Brian Brobbey er niet van de score te openen. Na 34 minuten spelen tekende de Ajacied van dichtbij voor de 0-1.

Volledig scherm Dusan Tadic probeert Brian Brobbey nog overeind te helpen, maar dat heeft geen zin. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Brobbey moest zich na een half uur spelen met een van pijn vertrokken gezicht laten behandelen toen hij vol op Obispo was gebotst. De verdediger van PSV kon gewoon door, maar de Ajacied bleef zichtbaar last hebben en zijn wissel werd al voorbereid.

Dat weerhield Brobbey er niet van zich even later te melden in het strafschopgebied van de thuisploeg. Dusan Tadic slingerde de bal voor vanaf de linkervleugel en omdat Obispo en Mauro Junior onder de bal doorgingen, kon Brobbey binnenkoppen.

Volledig scherm Brian Brobbey opent de score tegen PSV. © ANP

De huurling zette vervolgens koers richting hoekvlag, maar zakte halverwege door zijn knieën. Ploeggenoten vroegen tussen het feliciteren door om verzorging voor de gevierde man. Die werd na zijn treffer alsnog vervangen door Danilo. Brobbey staat sinds zijn rentree bij Ajax na 100 minuten eredivisievoetbal al op drie doelpunten.

Mario Götze tekende tussendoor voor het enige doelpunt van de Eindhovenaren. En dus is Ajax de nieuwe koploper van de eredivisie.