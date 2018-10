Ondaan duikt weer op bij Telstar

Van der Venne: 'Deed alles goed, maar die paar centimeter....'

8:53 Richard van der Venne baalde zaterdag nog wel even van zijn gemiste kansen en het gelijkspel tegen NEC (1-1). In de avonduren kon hij een glimlach echter niet onderdrukken toen het lot 'zijn' Go Ahead Eagles aan Ajax koppelde. ,,Veel zwaarder kon niet'', wist de middenvelder, die met FC Oss ooit een memorabele avond beleefde in De Kuip.