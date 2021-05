Ondanks karrevracht aan stroopwafels lijden Helmond Sport-spelers honger

Helmond Sport-speler en De Graafschap-beul Jordy Thomassen had zich er zo op verheugd, de vakantie beginnen met een paar lekkere Deventer stroopwafels en kratten bier. Helaas voor hem zijn de lekkernijen aan zijn neus voorbijgegaan. ,,De voorraadkast thuis is helemaal leeg. En de koelkast ook.”

Belofte maakt schuld. En dus toog Go Ahead Eagles-sponsor Rik Schimmel afgelopen week met een auto vol stroopwafels naar De Braak, het stadion van Helmond Sport. Daar overhandigde hij de club de beloofde lekkernijen. Dit als tegenprestatie voor het gelijkspel van de Brabanders tegen De Graafschap, waardoor de club uit Deventer rechtstreeks promoveerde naar de eredivisie.



Kleine tegenvaller: de spelers van Helmond hebben er nog niet van kunnen genieten. ,,Ik had speciaal geen boodschappen gedaan”, zegt aanvaller Jordy Thomassen. ,,Maar ik heb nog geen koek of flesje bier gezien. De voorraadkast thuis is helemaal leeg. En de koelkast ook. Zouden ze niet weten waar ik woon?”

Quote Ik vind het echt vervelend hoe het De Graafschap is vergaan Jordy Thomassen

Thomassen zegt het met een lach. Want ja, het was vooral een gimmick natuurlijk, de geste vanuit Deventer. Een die in de Brabantse stad alom gewaardeerd wordt, ook door Thomassen. De Helmond Sport-leiding wilde echter niet al te veel ruchtbaarheid geven aan de stroopwafel- en bier-overhandiging van Go Ahead-sponsor Schimmel. Dit om het toch al geplaagde De Graafschap niet nog eens extra te tarten. Vandaar dat de stichting Heel Helmond Support de cadeaus in ontvangst nam. En die schonk de lekkernijen vervolgens aan het personeel en de bewoners van het nabij De Braak gelegen woonzorgcentrum de Pannenhoeve.

Thomassen, voormalig speler van De Graafschap: ,,Ik vind het echt vervelend hoe het De Graafschap is vergaan. Dat is en blijft een mooie club met prachtige supporters. Maar je kunt het ons niet kwalijk nemen dat we er een resultaat wilden halen lijkt me, hè.”

Quote Om nu elke week 300 kilometer op en neer te rijden om door een wasstraat te rijden gaat wel erg ver Jeff Stans

Al was het maar vanwege die beloofde stroopwafels, flessen bier en het vooruitzicht op een jaar lang gratis de auto wassen, nóg zo’n toezegging die was gedaan door een Go Ahead-sponsor. Maar ook op dat vlak valt er nog weinig te genieten voor de Helmond Sport-spelers.

Vooralsnog is er in elk geval nog niemand van hen gesignaleerd in de betreffende carwash in Deventer. En dat is niet per se onwil, zegt middenvelder Jeff Stans. De routinier is namelijk iemand die best een uitdaging aan durft te gaan. Samen met Willem Holleeder push-ups doen bijvoorbeeld, zoals hij in zijn hoedanigheid van sportleraar deed in de Rotterdamse inrichting De Schie. ,,Maar om nu elke week 300 kilometer op en neer te rijden om door een wasstraat te rijden gaat wel erg ver”, zegt Stans. ,,Dan kan ik mijn auto net zo goed hier voor de deur schoon laten regenen.”