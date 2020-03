Ondertussen bij Feyenoord: contractverlenging Advocaat vooruitgeschoven

Door Mikos Gouka



Advocaat staat daar ook wel voor open, maar wil eerst afwachten of zijn elftal zo goed voor de dag zou blijven komen. En de 72-jarige Hagenaar wil dat de clubleiding hem een toekomstbeeld zou schetsen waarin hij komend seizoen niet helemaal opnieuw zou moeten beginnen. Hij zou deze maand uitsluitsel geven, maar door de coronacrisis schuiven de club en de trainer de verlenging van het contract voor zich uit.

Dat heeft twee redenen. Allereerst is pas duidelijk wat Feyenoord straks kan, als bekend is hoe het seizoen eindigt. Haalt de club groepsfase EL, dan is duidelijk wat er ongeveer te besteden is. En oorzaak twee: zoals gezegd beseft Feyenoord heel goed dat er in de wereld belangrijkere kwesties zijn dan het wel of niet aanblijven van een trainer.

Zo werd de verlenging van assistent John de Wolf verleden week alleen bevestigd, omdat er nadrukkelijk naar werd gevraagd. De Wolf wilde er niet om liegen en Feyenoord bevestigde uiteindelijk dat hij twee jaar langer in de Kuip blijft. Ook Khalid Benlahsen (keeperstrainer) blijft. Said Bakkati heeft een doorlopend contract. En als Advocaat toehapt, zal Cor Pot vermoedelijk ook in de Kuip blijven.

Dat bekend werd gemaakt dat Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Elber Evora en Calvin Verdonk deze week een ontslagbrief kregen, werd gecommuniceerd omdat iedereen wist dat er voor 1 april een beslissing moest worden genomen over hun toekomst. Pas na 1 april uitsluitsel geven had volgens de cao-bepalingen een nieuw contract betekend voor het kwartet.

Volledig scherm Eric Botteghin, hier in duel met Sam Lammers van PSV, is een van de spelers die mag vertrekken bij Feyenoord. © Pim Ras fotografie

Puzzelen

Feyenoord puzzelt ondanks alle onzekerheden inmiddels aan een nieuw elftal. Technisch directeur Frank Arnesen weet dat hij opeens volop ruimte heeft in het salarisbudget omdat veel spelers met hoge jaarsalarissen verdwijnen. Niet alleen Botteghin en Van der Heijden, maar bijvoorbeeld ook de Peruaan Renato Tapia. Kenneth Vermeer en de Zweed Sam Larsson staan daar niet meer op. Zij vertrokken naar Los Angeles FC en Dalian Professional Football Club in China.