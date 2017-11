Ondoorgrondelijk, maar altijd met een lach

Door Daniël Dwarswaard

En toen lag Zlatan Ibrahimovic ineens onderop. Dat was hij niet gewend na een potje stoeien. Bovenop de krachtige Zweed zat een klein, maar beresterk mannetje. Abubakari Yakubu dus. De kleedkamer van Ajax in de Amsterdam Arena werd in die tijd wel vaker als boksring gebruikt, weet Andy van der Meyde. De voormalige buitenspeler was tijdens zijn Ajax-tijd erg close met Yakubu, die al een tijd ziek was.

Zijn toch nog plotselinge overlijden raakt Van der Meyde zeer, maar de herinneringen zijn zoet. ,,Die Zlatan ja, schitterend. Die dacht: dat kleine ventje pak ik even. Maar toen lag hij dus ineens onderop. Was een grappig gezicht, hoor: zo’n mannetje bovenop zo’n grote kerel als Zlatan. Dat was even de omgekeerde wereld voor Zlatan, haha. Die Yakubu was dun, maar zó verschrikkelijk sterk. Niet normaal.’’

Yakubu zoekt als 17-jarige het voetbalgeluk bij Ajax, waar hij vijf seizoenen speelt maar nooit een vaste basisplaats verovert. In het seizoen 2002-2003 beleeft hij zijn hoogtepunt, wanneer Ajax met coach Ronald Koeman de kwartfinales van de Champions League bereikt. In die wedstrijden tegen latere winnaar AC Milan onderscheidt de Afrikaan zich als bikkelharde en uitblinkende middenvelder. Een stuk tropisch hardhout op het veld.

,,Hij was altijd in de weer met de Brazilianen Maxwell en Wamberto’’, herinnert Van der Meyde zich. ,,Stond hij weer zo maf te dansen in de kleedkamer. Eén brok ontspanning en vrolijkheid. Echt zo’n jongen over wie je niets negatiefs kunt bedenken. Nou ja, op de trainingen schopte hij ook flink. Hij was een echte Afrikaanse voetballer, haha.’’

Yakubu vertrekt in 2004 naar zijn tweede Nederlandse club Vitesse. Beklijvend zijn de verhalen die auteur Marcel van Roosmalen schreef in Hard Gras over Vitesse en Yakubu. Dat de Ghanees bijvoorbeeld áltijd tachtig kilometer per uur reed in zijn auto. In een woonwijk, maar óók op de snelweg. Dus was het maar beter dat ploeggenoot Fred Benson achter het stuur ging zitten. Of het verhaal dat Yakubu er een levendige horloge- en telefoonhandel op nahield vanuit zijn achterbak. Bekend in Arnhem is ook het verhaal dat Yakubu, woonachtig in Amsterdam, de nacht doorbracht in zijn auto op een parkeerplaats bij het trainingsveld. Een hotelovernachting vond hij zonde van het geld.

Aad de Mos was één van zijn trainers in Arnhem. ,,Een strijder. Wereldvent’’, zegt De Mos over Yakubu. Maar óók ondoorgrondelijk. ,,Dan kwam hij twee of drie dagen niet trainen. Was hij spoorloos. Hij wilde ook per se in Amsterdam blijven wonen met mensen van de Ghanese gemeenschap om zich heen. Hij kon nooit uitleggen waarom hij er soms niet was. Ik vermoed dat hij dan anderen aan het helpen was. Maar hij pakte dan ook zijn verlies, hoor. Speelde hij in het tweede elftal en knokte zich dan weer vaak weer terug. Ik kon eigenlijk nooit echt boos op hem worden. Dan keek ik in die trouwe kijkers en dacht ik: jij bent een goed mens.’’

Richard Knopper speelde zowel bij Ajax als bij Vitesse samen met Yakubu. ,,Een eigenaardige en lieve jongen die van elke dag letterlijk een feest maakte. En kiezelhard in het veld, ja. Ik weet nog dat hij tijdens een wedstrijd in de Arena na een tackle een open vleeswond op zijn dijbeen had. Maar hij wilde mooi niet gewisseld worden, hè.’’