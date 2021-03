Ongeïnspireerd Vitesse bezorgt Willem II bonuspunt in strijd tegen degradatie

Vitesse blijft de nummer vier van de eredivisie. Maar de 0-0 tegen Willem II kan de boeken in als een voetbaltechnische mispeer. De Arnhemse formatie heeft zondagmiddag in GelreDome niets laten zien. De Europese aspiraties zijn uiteindelijk verborgen gebleven in armzalig gespartel.

Vitesse-coach Thomas Letsch kan zich het belabberde optreden aanrekenen. De Duitser verraste voor het duel door Loïs Openda te passeren. De Duitser koos voorin voor Oussama Darfalou en Armando Broja. Maar het aanvalsduo was veel te statisch. De beweeglijkheid van juist Openda werd enorm gemist.



De thuisploeg acteerde ook zonder passie. In niets straalde de formatie van Letsch strijdlust uit. Er was geen enkele overtuiging zichtbaar. De Arnhemse equipe grossierde ook in balverlies. Vooral bij Oussama Tannane mislukte alles.

Bero in duel met Kohn.

Willem II won vooral voor rust zo nagenoeg alle duels. Maar de kansen waren schaars in GelreDome. Voor de Tilburgers waren Derrick Köhn en Vangelis Pavlidis gevaarlijk. Vitesse kreeg kansen via Darfalou. Maar de Arnhemse formatie liet verder niets zien.



Na rust nam Vitesse, met Openda in het team, wel het initiatief. Willem II kreeg daarentegen de beste kansen. De Arnhemse formatie overleefde na een uur een hachelijk moment in de doelmond met meer geluk dan wijsheid. Daarbij schoot Leeroy Owusu in het zijnet, nadat hij doelman Remko Pasveer al was gepasseerd.

Vitesse viel in de slotfase vol vertwijfeling aan. Maar in alle haast ontbrak overzicht, overtuiging en raffinement. Willem II werd zo de morele winnaar in GelreDome, met een gelijkspel als bonus in de strijd tegen degradatie. Voor Willem II was het de vijfde wedstrijd op rij zonder nederlaag onder coach Zeljko Petrovic.

