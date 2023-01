Ongekende weelde bij Feyenoord in aanloop naar Klassieker

Feyenoord deed een week voor de wedstrijd tegen Ajax prima zaken in de eredivisie. De ploeg liep uit op Ajax, PSV en FC Twente dankzij een simpele zege tegen FC Groningen. In de Euroborg werd het 0-3 door doelpunten van Paixao, Kökcü en Gimenez.

De 2-0 voorsprong werd lang gekoesterd. Feyenoord leek in de slotfase al bezig met de wedstrijd tegen de rivaal volgende week in de uitverkochte Kuip. De aanhang van Feyenoord schakelde zelfs na een halfuur al uitgelaten door naar de Klassieker van komende zondag.

Een liedje over Orkun Kokcu dat refereerde aan een fysieke aanvaring tussen de aanvoerder van Feyenoord en Steven Berghuis, maar dan in veel grovere bewoordingen. De supporters van Feyenoord die met samengeknepen billen naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen keken, konden al snel rustig ademhalen. Na het geploeter van Ajax en PSV was het zaak dat Feyenoord wel zou toeslaan in speelronde 16.

Eerste goal van Paixao

FC Groningen wist wel hoe laat het was toen Igor Paixao al vroeg in de eerste helft raak kopte na een voorzet van Mats Wieffer. De 2-0 van Kokcu, een prima schot van afstand brak het verweer van de kwakkelende Groningers helemaal. Technisch directeur Mark Jan Fledderus ligt onder vuur. Hij legde het sportieve lot in handen van een onervaren trainer die vorig seizoen notabene als video-analist op de loonlijst stond bij Feyenoord.

Dat Arne Slot in de aanloop meerdere keren aangaf dat Van der Ree ook vaak op het veld stond bij de hoofdmacht, was een poging om zijn vriend een steuntje in de rug te geven. Maar vorig seizoen draaide het bij Feyenoord om Slot, Marino Pusic en John de Wolf waar ook Sipke Hulshoff al af en toe aanschoof.

Feyenoord had in elk geval geen kind aan Groningen en dat kwam een week voor de wedstrijd tegen FC Groningen op een mooi moment voor Slot. Een overwinning volgende Kuip zou Ajax op een gat van acht punten zetten, iets waar de Rotterdammers gezien de liedjes van de aanhang in Groningen wel in geloven.

Mindere tweede helft

Toch was de tweede helft van Feyenoord minder dan de eerste. Ricardo Pepi mocht zelfs nog alleen richting Justin Bijlow maar de spits van FC Groningen was niet doortastend genoeg. En een treffer van Isak Maatta werd afgekeurd omdat de speler van Groningen hands had gemaakt. Slot wisselde Sebastian Szymanski, die in 2023 vooralsnog minder indruk maakt dan voor de winterstop en bracht Mo Taabouni.

Marcus Pedersen leek nog voor 0-3 te zorgen, maar dit keer bleef keeper Verrips wel overeind. Even later tekende invaller Gimenez alsnog voor de derde goal. Het was Feyenoord verder een zorg dat er daarvoor veel kansen gemist werden. De punten waren binnen, Ajax staat op vijf punten en de ploeg bleef op fysiek gebied schadevrij in aanloop naar de wedstrijd van het jaar.

Tevreden trainer

Feyenoord-trainer Arne Slot was ondanks de zwakke tegenstand blij met het spel van zijn ploeg tegen FC Groningen. De coach van de koploper hield in zijn analyse rekening met de slechte vorm van de laagvlieger, maar vond toch dat Feyenoord wel heel dominant speelde met veel dreiging en kansen. „Dat vind ik knap en heel fijn om te zien”, zei Slot bij ESPN.

Slot keek ook positief terug op de „uitstekende wedstrijd” van Mats Wieffer, die zijn eerste basisplaats in de Eredivisie had gekregen en die opluisterde met een assist. „Hij is rustig aan de bal en geeft ons ook wat lengte. Het is ook wel lekker om in dit elftal terecht te komen. De spelers weten vrij aardig hoe ze de vrije man moeten vinden.”

