Ongekende wereldgoal Goossens weerhoudt Willem II van derde plek

Groenendijk had Danny Bakker toen al voor Thom Haye gewisseld. De trainer is ook nog altijd zoekende naar het sterkste team. Dat stond vanavond duidelijk niet op het veld. Want ondanks de 1-2 van Tomas Necid vroeg in de tweede helft, bracht Willem II de marge snel weer tot twee. Pavlidis leek met zijn tweede doelpunt van de avond het Haagse verzet onmiddellijk te breken.



Het was dat doelman Luuk Koopmans vanavond als een van de weinigen bij ADO wel overeind bleef, anders had een nederlaag nooit meer voorkomen kunnen worden. Op de tribunes leek ook niemand nog daarin te geloven. Veelzeggend was dat een deel van de fanatieke aanhang vijftien minuten voor tijd – juist bij het begin van het Haags Kwartiertje – de tribunes verliet. Zij hadden genoeg gezien, maar misten zo de slotfase waarin ADO opstond. Eerst kopte Necid raak uit een hoekschop van Goossens, die daarna alle aandacht nog eens voor hem opeiste met een wereldgoal die de eindstand op 3-3 bepaalde.



Willem II had bij een zege de nummer drie van de eredivisie kunnen worden, maar die fraaie plek op de ranglijst werd door Goossens dus om zeep geholpen. De Tilburgers staan nu zesde, ADO Den Haag zestiende.