Ongeloof om KNVB die Feyenoord-Ajax in vijandige De Kuip liet doorspelen: ‘Dit gedrag mag je niet belonen’

twee arrestatiesDe politie heeft woensdagavond in de Kuip in Rotterdam een 32-jarige man opgepakt die vanaf de tribune een voorwerp zou hebben gegooid naar Ajacied Davy Klaassen . Politiebond ACP vindt het onbegrijpelijk dat de wedstrijd na het incident werd voortgezet. De KNVB had de halve finale tussen Ajax en Feyenoord nooit moeten laten doorspelen, aldus de ACP. Ook werd iemand gearresteerd vanwege het afsteken van zwaar vuurwerk. Ajax bereikte de finale door een 2-1 zege.

Nadat Klaassen een bloedende hoofdwond opliep tijdens een ruzie tussen spelers op het veld, legde scheidsrechter Allard Lindhout de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax na 62 minuten stil. De wedstrijd werd na iets meer dan een half uur hervat.

Nare bijsmaak

Een politiewoordvoerder meldt dat de verdachte snel kon worden aangehouden. Uit onderzoek moet blijken of de man daadwerkelijk het voorwerp heeft gegooid. Ajax heeft aangifte gedaan tegen de inwoner uit Roelofarendsveen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is blij dat de verdachte snel is ingerekend. ,,En hij mag het nu aan de rechter uitleggen”, zei hij tegen Omroep Rijnmond. Ook zegt hij benieuwd te zijn wat de politie gaat doen met beelden van andere mensen die zich op de tribunes misdroegen.

Feyenoord-legende en assistent John de Wolf sprak ‘het Legioen’ tijdens het afkoelingsmoment toe: ,,Godverdomme, gebruik jullie gezond verstand!”, riep hij tot drie keer toe. ,,Zorg dat er niets meer op het veld komt. Zorg dat we weer achter het team gaan staan. We hebben jullie keihard nodig. Maar gebruik je verstand!”

Volgens Aboutaleb is tijdens het bekerduel nog een tweede persoon aangehouden. Het gaat om iemand die aan het begin van de wedstrijd zwaar vuurwerk had afgestoken. ,,Hij probeerde nog te ontsnappen aan de politie en is achterin bij de wc’s aangehouden”, zegt Aboutaleb, die bij de wedstrijd aanwezig was en er een ‘nare bijsmaak’ aan overhoudt

‘Ik had boosheid in me’

,,Het is teleurstellend dat het nodig was om vanuit het publiek kennelijk een aansteker te gooien naar het hoofd van Klaassen. Terecht dat de scheidsrechter de wedstrijd even staakte om de gemoederen te kalmeren”, aldus de burgemeester. ,,Ik vind het buitengewoon schokkend dat blijkbaar sommige mensen bevangen worden door emoties, of weet ik veel wat, en overgaan tot zulke acties. Wat ongelofelijk schadelijk is voor Feyenoord, schadelijk is voor het Nederlandse voetbal.”

Snel na de herstart kon Klaassen niet meer verder. ,,Ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite met focussen”, zei Klaassen bij ESPN. ,,Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft ook niet zoveel zin.” Over de aansteker: ,,Het deed pijn, maar ik had ook boosheid in me: van wat gebeurt hier. Toen zei iemand van Feyenoord dat er bloed op mijn hoofd zat. Het was daarna snel duidelijk dat we naar binnen gingen.” Overwogen om achter te blijven in de kleedkamer had hij niet. ,,Ik wil niet weglopen, want dan hebben ze je.” Het verbaasde hem niet dat hij werd verwelkomd met gefluit. ,,Wat had je dan verwacht, dat de mensen zouden nadenken? Mensen die nadenken gooien ook niet zo’n ding.”

Wedstrijd staken

Politiebond ACP vindt dat de KNVB wedstrijd definitief had moeten staken. ,,Ze hadden een streep moeten trekken. Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk”, aldus een woordvoerder. Voorzitter Wim Groeneweg vindt de tijd rijp om supporters bij wedstrijden met een hoog risicoprofiel voortaan helemaal te weigeren.

Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd zo’n halve minuut na de start al voor de eerste keer stil. De arbiter onderbrak de wedstrijd, omdat supporters van de thuisploeg veel vuurwerk afstaken in de Kuip. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling op het veld.

Trainer John Heitinga zei dat zijn spelers de wedstrijd zelf wilden afmaken. ,,Voor mij was het belangrijkste hoe het met Davy ging. Kon hij verder of niet?”, aldus Heitinga. ,,En verder ging het om de veiligheid van de spelers. Die kon gegarandeerd worden. De spelers wilden de wedstrijd afmaken.” De KNVB bevestigt dit

Quote Keer op keer gaat het bij dit soort risicowed­strij­den mis. Het wordt tijd dat we het gedrag van deze idioten eens gaan afstraffen Wim Groeneweg, voorzitter van politiebond ACP

‘Beestachtig gedrag’

Agenten ter plaatse spraken van ‘beestachtig gedrag’ van enkele supporters ‘die het voor de rest verpesten’, zegt ACP-voorzitter Groeneweg. Er waren al problemen voor aanvang van de wedstrijd. Een Ajax-bus werd bekogeld door Feyenoord-supporters en er werden racistische teksten geuit, zegt Groeneweg. ,,Keer op keer gaat het bij dit soort risicowedstrijden mis. Het wordt tijd dat we het gedrag van deze idioten eens gaan afstraffen.”

Het kost de maatschappij veel geld en politiecapaciteit om wedstrijden zoals tussen Ajax en Feyenoord in goede banen te leiden. Daarom moet de discussie over (uit)publiek bij wedstrijden en andere maatregelen opnieuw gevoerd worden, vindt Groeneweg.

Schandalig

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, is het daarmee eens. ,,Dit is gewoon schandalig. We moeten echt strenger handhaven, harder straffen. Meer stadionverboden opleggen. De KNVB moet veel meer investeren in de veiligheid binnen de stadions. Dit gedrag moet stoppen, want ons imago als voetballand begint op het spel te staan.”

Voetbalsupporters blijven de laatste maanden de aandacht opeisen door gewelddadig gedrag, ziet ook Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV. Hij denkt niet dat het weren van publiek de oplossing is. Camerabeelden zijn dat volgens hem wel. ,,Daarmee scheid je de kaf van het koren. Supporters moet je zowel strafrechtelijk als civiel straffen voor alle schade. Maar dan ook écht straffen.”

Enorme hufter

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz noemt het incident een nieuw dieptepunt. ,,Wat een schande. Als je een speler belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden.”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt het ‘teleurstellend’ dat de wedstrijd gestaakt moest worden door toedoen van ‘iemand die zich klaarblijkelijk uitgeeft voor supporter’. ,,Dit soort incidenten illustreert nogmaals hoe beladen de klassieker is en waarom het niet eenvoudig is de uit-supporters van de beide clubs over en weer toe te laten. Ik was erbij en ik ga met nare bijsmaak naar huis.’’

De ACP pleitte er in december al voor om geen publiek meer bij Eredivisiewedstrijden toe te laten, om zo agenten vrij te maken voor ander werk. De voetbalwereld ziet niets in die oproep. ,,Een streep zetten door voetbalplezier voor supporters is niet de oplossing om meer blauw op straat te krijgen”, vond voetbalbond KNVB destijds.

De politiebond reageerde op CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in hun eigen buurt te zien. ,,Om te zorgen dat er meer politie op straat is, zouden er geen bezoekers meer bij voetbalwedstrijden moeten zijn”, aldus Groeneweg.

