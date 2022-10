Ongelukkige statistiek voor Jasper Cillessen: nog nooit stopte de doelman een strafschop in de eredivisie

Cillessen staat al niet bekend als een penaltykiller. In 2015 slaagde hij er na 27 pogingen eindelijk in om een strafschop te stoppen. Dat gebeurde in het duel van het Nederlands elftal met Wales, waarbij Joe Allen de ongelukkige was. Het bekendste penaltymoment met Cillessen in de hoofdrol vond plaats tijdens het WK in Brazilië, toen hij voor de penaltyserie werd gewisseld voor Tim Krul. Laatstgenoemde groeide tegen Costa Rica uit tot penalty- en volksheld.