Ongeregeldheden door woedende supporters FC Groningen

Voorganger Van Breukelen Oud-FC Utrecht-doel­man Istatov (71) overleden

19:18 Op 71-jarige leeftijd is vandaag in Macedonië oud-FC Utrecht-doelman Blagoje Istatov overleden. Hij stond tussen 1976 en 1978 twee seizoen onder contract in Galgenwaard. Hij was bij FC Utrecht de voorganger van Hans van Breukelen.