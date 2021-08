Onrustig Sparta krijgt tegen knokkend Go Ahead de klappen waar het om vraagt

Door Dennis van Bergen



Moe maar voldaan trokken de spelers van Go Ahead Eagles langs de vier tribunes van De Adelaarshorst, die negentig minuten aan een stuk onuitputtelijke bronnen van kabaal waren geweest. De 2-0 overwinning op Sparta, de eerste zege van het seizoen, was volkomen verdiend voor de ploeg van Kees van Wonderen. Vandaar dat de eerste driepunter van het seizoen uitbundig werd gevierd.



Het was leuk, het was vermakelijk, de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Sparta. Kansen stapelden zich aanhoudend op, aanvankelijk aan beide kanten, al compenseerden de Spangenaren dit wel met veel persoonlijke fouten. Een ervan, gemaakt door de zwakke centrumverdediger Michael Heylen van de Rotterdamse club, vormde in de eerste helft de aanzet tot de ietwat geflatteerde voorsprong voor de ploeg van Kees van Wonderen. De door Heylen veroorzaakte penalty werd feilloos binnengeschoten door Justin Bakker.