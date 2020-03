Ontevreden supporters in gesprek met delegatie FC Utrecht

Video Gakpo geschorst omdat hij shirt over hoofd trok na goal: ‘Heb er spijt van’

19:15 De ontlading was groot bij Cody Gakpo nadat hij scoorde tegen Feyenoord. Hij trok tijdens het juichen zijn shirt over zijn hoofd en kreeg daarvoor een gele kaart, zijn vijfde van het seizoen. En dus is hij geschorst tegen FC Groningen. ,,Regels zijn regels. Daar moet ik me ook aan houden.”