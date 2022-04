Ontgoocheling bij Tommy St. Jago: FC Utrecht-verdediger loopt opnieuw zware knieblessure op

De vrees die in Utrechtse kringen al sinds zondagmiddag heerst, is vanavond bewaarheid. Centrale verdediger Tommy St. Jago (22) heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen, driekwart jaar na zijn andere zware knieblessure.

De schrik zat er stevig in in het Utrechtse kamp na afloop van het verloren duel met Feyenoord (2-1). En dat had natuurlijk alles te maken met het uitvallen van St. Jago, die ongelukkig terechtkwam na een duel met ex-Utrecht-spits Cyriel Dessers. Hij bleef liggen, werd uitgejoeld en bekogeld door Feyenoord-fans achter het doel, maar moest – nadat het spel minutenlang stillag – per brancard van het veld worden gedragen.

Nader onderzoek en een MRI-scan in het ziekenhuis toonden aan dat St. Jago opnieuw een zware knieblessure heeft opgelopen. De verdediger wordt binnenkort geopereerd, waarna een maandenlange revalidatie zal volgen. Dat liet FC Utrecht vanavond weten.

,,Natuurlijk overheerst op dit moment nog de ontgoocheling die hoort bij het feit dat ik de komende maanden niet kan doen wat ik zo graag wil doen: voetballen en mijn steentje bijdragen aan de prestaties van FC Utrecht. Ik weet wat me nu te wachten staat en ik ga er alles aan doen om weer fysiek en mentaal sterker uit dit nieuwe revalidatietraject te komen", zo laat St. Jago weten.

Quote Ik weet wat me nu te wachten staat en ik ga er alles aan doen om weer fysiek en mentaal sterker uit dit nieuwe revalida­tie­tra­ject te komen

Voor de geboren Utrechter, schoolvoorbeeld van een talent uit eigen jeugd én regio dat op succesvolle wijze de stap naar het eerste elftal zette, wacht dus opnieuw een lange periode van revalideren. In augustus vorig jaar viel hij in een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard, de laatste voor de start van het seizoen, uit. Ook toen moest hij per brancard van het veld af. St. Jago had knieschade opgelopen, maar hoefde niet geopereerd te worden. Technisch directeur Jordy Zuidam trok Mike van der Hoorn aan om de verdedigingslinie weer op orde te krijgen.

In oktober keerde St. Jago terug op het trainingsveld en eind januari maakte hij, 172 dagen na het oplopen van de knieblessure, zijn rentree in een oefenwedstrijd. Op 11 februari zat hij voor het eerst weer bij de selectie van het eerste elftal, nadat hij eerder al minuten maakte bij Jong FC Utrecht. Op 13 maart stond St. Jago in de basis tegen PSV en dat was zijn eerste basisplaats in de eredivisie sinds 16 mei 2021. Na zeven maanden afwezigheid was hij nu écht weer terug.

Een week later speelde hij opnieuw negentig minuten, tegen FC Groningen (1-3). Daarna werd René Hake de laan uitgestuurd, Kruys doorgeschoven en St. Jago opnieuw naar de bank verwezen. Kruys koos in alle wedstrijden voor een centraal duo met Van der Hoorn en routinier Willem Janssen. Tegen Feyenoord verving St. Jago de moegestreden Hidde ter Avest als rechtsback. Het bleef bij elf minuten. En nu wacht dus opnieuw een lange periode van revalideren.