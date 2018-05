Onthutsend NEC wacht megaklus na pak slaag bij Emmen

In de tweede helft bracht Lijnders spits Sven Braken en Steeven Langil voor Anass Achahbar en Ferdi Kadioglu om iets te forceren. Door de wissels had NEC meer dreiging. Maar het bleef een kansloze zoektocht naar een doelpunt om de opdracht zondag in Nijmegen minder zwaar te maken. NEC was machteloos en Emmen stichtte in de counter het meeste gevaar.



NEC moet zondag in de return in De Goffert hopen op een wonder om de finale van de play-offs te halen. Ter inspiratie kunnen de Nijmegenaren, die in eigen huis in de competitie met 1-1 gelijk speelden tegen Emmen, de beelden van SC Cambuur-FC Dordrecht uit de kast halen. Dordrecht ging alsnog door naar de halve finales van de play-offs nadat de club het eerste duel met 4-1 had verloren.