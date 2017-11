Ontketend Ajax haalt bijna dubbele cijfers tegen zwak NAC

Door Daniël Dwarswaard



Dát Ajax een wedstrijd in de eredivisie speelde, was aan werkelijk niets te merken. Het maakte Ajax en vooral trainer Marcel Keizer natuurlijk helemaal niets uit. De ongekende monsterzege komt precies op het goede moment na het pijnlijke thuisverlies tegen FC Utrecht. Tegen NAC waanden de spelers van Ajax zich op een soort schoolreisje. Vrolijk voetballend tegen een tegenstander die compleet de weg kwijt was.



Vooral voor Donny van de Beek kwam de galavoorstelling perfect uit. De middenvelder, die afgelopen week zijn debuut maakte in Oranje, zorgde voor een hattrick. Terwijl hij de vorige wedstrijd juist nog één van de slachtoffers van Keizers keuzebeleid was. Voor de wedstrijd vertelde Van de Beek al dat hij daar mee zat en dat zijn eerste optreden in het Nederlands elftal een flinke opkikker was. Dat was het trio doelpunten tegen NAC natuurlijk al helemaal.



Reserverol

Bij Ajax scoorden ook De Ligt (2 keer), Neres, Schöne (strafschop) en Huntelaar. Die laatste had opnieuw een reserverol en viel gretig in. Hij moet op het veld gedacht hebben: ja, ik ben dus weer terug in de eredivisie. Een competitie waarin werkelijk alles kan gebeuren. Ook dat een tobbende topploeg plotseling met ongekende cijfers wint in een uitwedstrijd.