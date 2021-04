Ontketend Emmen hijgt na zege bij Fortuna in de nek van Willem II en VVV

De achterstand op VVV-Venlo (morgen thuis tegen PSV) en Willem II, dat eerder op de avond met 4-0 verloor bij Heracles, is nog maar een punt. FC Emmen stond na 22 wedstrijden op slechts zes punten, maar na speelronde 29 staat de teller inmiddels op 21 punten. VVV-Venlo en Willem II staan op 22 punten.



Het werd vanavond in Sittard nog ongekend spannend op het eind toen Fortuna Sittard in de slotfase op gelijke hoogte kwam, maar Emmen via een strafschop alsnog de kans kreeg om te winnen. Glenn Bijl benutte de mogelijkheid in de 88ste minuut. Diep in blessuretijd tekende Paul Gladon nog voor de 1-3, nadat hij eerder in de wedstrijd nog twee goals afgekeurd zag worden. Gladon had daarmee eindelijk zijn eerste goal voor Emmen te pakken. Het leidde tot vrolijke taferelen na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Kooij, die er een warrige tweede helft van maakte.



