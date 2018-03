Ontketend Willem II geeft PSV een ongenadig pak slaag

PSV begon zaterdagavond al matig aan de wedstrijd en kreeg geen grip op de Tilburgers. Er waren een paar schietkansen, maar PSV was daarbij onzorgvuldig en moest ook zelf een paar tegenstoten incasseren.



De Tricolores begonnen al meteen goed aan het duel en kregen de eerste grote scoringsmogelijkheid. Ben Rienstra kon vrij inschieten van zo'n zeven meter, maar mikte precies op de vuisten van PSV-doelman Jeroen Zoet. Even later deed Rienstra het beter aan het eind van een fraaie aanval. Thom Haye stuurde met een fraaie steekbal Fernando Lewis diep, die Rienstra aanspeelde. Die schoof de bal van dichtbij onder het lichaam van Zoet door in het net: 1-0.



De grootste kans voor de bezoekers was voor Gastón Pereiro, die de 1-1 op de voeten had maar kort voor rust keeper Mattijs Branderhorst in de weg zag staan. Branderhorst kwam na de thee niet meer terug op het veld, vanwege een blessure aan zijn bovenbeen. Timo Wellenreuther nam zijn plek onder de lat in.



Kort na rust ontsnapte PSV nog aan de 3-0 toen de opnieuw op de rechterflank opgestormde Lewis snoeihard op de paal schoot. Maar een minuut later was het toch zo ver: Fran Sol aarzelde niet toen hij op de kop van het zestienmetergebied werd aangespeeld. De Spaanse spits prikte de bal in de uiterste hoek: 2-0.



Even later kreeg Derrick Luckassen de bal tegen zijn arm geschoten, waarna scheidsrechter Bjorn Kuipers naar de stip wees en de PSV-er een gele kaart gaf. Sol greep de kans aan om ook zijn twaalfde seizoenstreffer te maken: 3-0.



Daarmee was het wel gedaan. PSV ging nog wel op zoek naar een aansluitingstreffer, maar kreeg het deksel op de neus. Ben Rienstra knalde met een fraai krulschot ook nog de 4-0 achter Zoet. In de slotminuut mocht Fran Sol na nog een keer een penalty nemen en weer bleef hij koel: 5-0.