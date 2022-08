Ontlading voor Reda Kharchouch: ‘Met mijn grote mond roep ik nog steeds dat ik het niveau aankan’

Het is al ruim een uur na de wedstrijd als Reda Kharchouch nog altijd breed lachend en uitgebreid vertelt over zijn heldenrol. Zijn ploeggenoten staan al gedoucht in het spelershome, voor Kharchouch blijven de verzoekjes binnenkomen. Voor camera’s vertellen over zijn beste wedstrijd in jaren? Geen probleem. Even naar het fanplein om een kappersbon in ontvangst te nemen als beloning voor zijn titel als man van de wedstrijd? Kharchouch neemt de schouderklopjes met een grote grijns in ontvangst.