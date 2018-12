Ontslag Van ’t Schip helpt PEC Zwolle nog niet

In Venlo stapelden de problemen voor het toch al niet van zelfvertrouwen overlopende PEC Zwolle zich al snel op. Het kreeg vlot een strafschop tegen die door de VAR terecht werd teruggedraaid. Maar binnen het halfuur kreeg de thuisploeg wél een terechte strafschop. Én moest PEC-keeper Boer met een rode kaart naar de kant nadat hij VVV-aanvaller Joosten met een volkomen onnodige en vreemde actie haast torpedeerde. Susic benutte de strafschop voor het sobere VVV dat pas in de tweede de man-meersituatie verzilverde met een verdubbeling van de score. Joosten schoot toen een vrije trap raak achter invaldoelman Van der Hart.



Gert-Peter de Gunst was gisteren nog de interim-trainer die Van ’t Schip vervangt na het ontslag van afgelopen woensdag na de bekeruitschakeling tegen AZ. De Gunst had enkele wijzigingen aangebracht in zijn basiself. Zo waren er weer basisplaatsen voor Van den Berg en Flemming. Bouy was die juist kwijt en Van Polen stond weer in de verdediging in plaats van op het middenveld.