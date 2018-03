Onverwachte strafschop brengt NAC de zege tegen Feyenoord

Voor de tweede keer dit seizoen legde NAC regerend landskampioen Feyenoord over de knie. Vooral dankzij last minute spits Sadiq Umar werd het 2-1 voor de Bredanaars. Daarbij kreeg hij kort na rust de hulp van scheidsrechter Bas Nijhuis, die blunderde met het geven van een strafschop.



Voor rust leidde een roep tot een strafschop juist tot de derde veldverwijzing van NAC-trainer Stijn Vreven. Feyenoord kwam op voorsprong, maar Umar leidde met een weergaloze rush de 1-1 van Ambrose in. Even na rust benutte Umar de cadeau gekregen penalty, die NAC de zege bracht. Twee keer winnen voor de competitie van Feyenoord deden de Bredanaars nooit eerder. Prettige bijkomstigheid is ook dat NAC over Willem II op de ranglijst gaat en verder uitloopt op Roda JC. Concurrenten FC Twente en Sparta komen zondag in actie.



NAC-Feyenoord begon stormachtig. Door het afhaken van spits Mitchell Te Vrede verscheen slangenmens Sadiq Umar als diens vervanger aan de aftrap. De Nigeriaan joeg de Rotterdammers met zijn acties direct de schrik op het lijf. Toen hij in de vijfde minuut in botsing kwam met Feyenoord-doelman Brad Jones vergat trainer Stijn Vreven zijn 'zware' belofte dat geen scheidsrechter nog last van hem zou krijgen. De Belg reageerde woedend en met driftige gebaren op het uitblijven van een strafschop. Voor scheidsrechter Bas Nijhuis was het reden om Vreven (voor de derde keer dit seizoen al) naar de tribune te verwijzen.



Toeval of niet, het betekende op het veld ook het einde van de storm. Het zwakke Feyenoord zag kans het spel meer naar zich toe te trekken. In de 17de minuut leidde dat tot de 0-1 van Jens Toornstra. Feyenoord kon ongestoord combinerend de bal panklaar in zijn voeten leggen. NAC had de tijd nodig om zich te herpakken, waarna een weergaloze actie van Umar de thuisploeg terug in de wedstrijd bracht. Hij legde een aantal Feyenoorders vanaf de middenlijn in de luren. Jones kreeg er nog een hand tussen, maar Thierry Ambrose was er als de kippen bij om de rebound binnen te schuiven.



Het bracht de wedstrijd ook op het veld in evenwicht.Umar zou Umar niet zijn als hij kort na rust dat evenwicht hoogstpersoonlijk verstoorde. De van AS Roma gehuurde aanvaller ging door op doelman Jones toen die de bal al had weggetrapt. De keeper reageerde geïrriteerd, waarop Nijhuis zijn grensrechter consulteerde. Waar Jones mocht vrezen voor rood, rolde er tegen alle logica in een strafschop uit. Umar pakte het cadeautje zelf uit: 2-1.



Na deze treffer moest Feyenoord wel komen en de Rotterdammers deden dat ook met veel energie. Het was spitsuur voor het doel van Nigel Bertrams. Twintig minuten voor het einde zette Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zijn laatste troef Robin van Persie in. De druk nam toe, maar treffers bleven uit.