Onzekere factor rond herstel Daley Blind

Er is natuurlijk nooit een goed moment om geblesseerd te raken. Maar bij Daley Blind is de timing nu wel héél beroerd. Precies in de beslissende fase van het clubseizoen moet hij afhaken. Komende week speelt Ajax de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma. Zonder Blind, die dan onder het mes gaat.



Een operatie aan zijn enkel. In het gebied tussen kuit en scheenbeen is een aantal banden gescheurd. Hoe lang het herstel vergt, is bij deze blessure lastig te voorspellen, leert navraag bij deskundigen. ,,Ik neem op dit moment aan dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is’’, zei Blind in een verklaring. ,,Als alles goed gaat tijdens de revalidatie hoop ik dat ik het EK van juni alsnog kan halen. Het is ontzettend balen. Het is tot dusver een prachtig seizoen geweest bij Ajax. Je speelt om prijzen en trofeeën te winnen en dat zal de komende maanden gebeuren, maar zonder mij. Het eindigt zo wel heel abrupt.’’

Even was er nog hoop dat de blessure die hij dinsdagavond opliep in Gibraltar zou meevallen. Niet de knie, maar de enkel. Anders dan een kruisbandblessure heeft deze kwetsuur veel minder tijd nodig om te helen. Maar de onzekere factor is dat je niet weet hoe lang er nodig is voor de enkel weer goed belastbaar is. Daarom valt over de EK-kansen van de 77-voudig international eigenlijk nog niks concreets te zeggen.

Daley Blind.

Quote Het hoort erbij zoals tandenpoet­sen Daley Blind over zijn inwendige kastje Blind wilde van 2021 juist een glansrijk jaar maken. Het jaar met de ambitie om weer zijn persoonlijke topniveau te halen. Hij vertelde daar openhartig over in een interview in deze krant in januari. ,,Ik denk dat ik nu een goed niveau haal, maar in 2019, voor alles gebeurde met mijn hart, was het een heel goed niveau. Daar moet het weer naar toe. Ik voel dat het er nog in zit, het heeft alleen tijd nodig. Die tijd geef ik mezelf. Ik hoop dat ik het na de winterstop gelijk kan oppakken.”

Dat lukte. Op Ajax staat al maanden geen maat meer. De ploeg dendert naar de landstitel, staat in de bekerfinale en behoort tot de laatste acht in de Europa League. Blind stuwt Ajax met zijn passing van achteruit, maar trainer Erik ten Hag maakte de afgelopen tijd ook maximaal gebruik van zijn multi-inzetbaarheid. Typerend was een week waarin Blind achtereenvolgens linksback speelde tegen AZ (0-3 zege), centrale middenvelder tegen PSV (2-1 zege, beker) en centrale verdediger tegen Heracles (0-2).

En ondertussen heeft niemand het meer over zijn hart. Zoals bekend draagt Blind op zijn borst een kastje dat dienst doet als inwendige defibrillator. In januari zei hij daarover: ,,Het hoort erbij zoals tandenpoetsen. Er zijn dagen dat ik het vergeet dat ik dit kastje heb. Zelfs ook al op wedstrijddagen. Ja, het zit er, maar ik heb er geen omkijken naar en kan gewoon alle dingen doen die jullie doen.’’

Maar nu is hij dus geveld door een ‘gewone’ blessure. Precies in de mooiste voetbalmaanden van het jaar. Om het EK te kunnen halen heeft Blind na zijn operatie nog zo’n negen weken. Al eerder, op 1 juni, is de deadline voor het aanmelden van de EK-selecties bij de UEFA. Oranje speelt in de eerste week van juni nog twee oefenduels in aanloop naar de EK-start op 13 juni. Dat is Nederland - Oekraïne in Amsterdam.

Daley Blind wordt tijdens het duel met Gibraltar omhoog geholpen door KNVB-fysiotherapeut Ricardo de Sanders.

Voor bondscoach Frank de Boer wordt het mogelijk nog een moeilijke afweging. Stel dat de ook revaliderende Virgil van Dijk door een wonder toch nog een waterkansje maakt op EK-deelname, zou De Boer het dan eventueel aandurven om te gokken met twee spelers in zijn EK-selectie?

Maar zover is het niet. Voor Blind is eerst alles gericht op de operatie en op herstellen. Geen Ajax - AS Roma voor hem. En ook geen bekerfinale en geen kampioenswedstrijd ergens later deze maand. ,,Natuurlijk ben ik vreselijk teleurgesteld.’’

