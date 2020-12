Ook Ajax-captain Tadic schaart zich achter verdachte Promes: ‘Wij zijn familie’

MatchwinnerDusan Tadic heeft net als trainer Erik ten Hag zijn steun uitgesproken naar Quincy Promes, die zondag tot dinsdag als verdachte van een steekincident in de gevangenis verbleef. ,,We geloven hem en staan achter hem”, zei de aanvoerder nadat hij Ajax liet ontsnappen in een bekerthriller tegen Utrecht (5-4).

Volgens Tadic waren de teamgenoten ondanks de plotselinge absentie van Promes gefocust op de wedstrijd. ,,Quincy is onze vriend”, stak hij van wal. ,,Hij is een belangrijke speler voor ons. Wij staan achter hem. Hij is onze familie. Wij moeten hem supporten, want we zijn een team.”



Als aanvoerder belde Tadic Promes nog niet. Die noodzaak voelt hij naar eigen zeggen niet, al zal hij, net als teamgenoten klaarstaan voor de middenvelder als blijkt dat hij hulp nodig heeft. ,,Er zijn belangrijke momenten waarin sommige spelers moeite hebben. Dan moeten we diegene helpen. En dat zullen we ook doen. Wij geloven hem en staan achter hem.”

Volledig scherm © BSR Agency

Ten Hag; ‘Mijn hart breekt’

Even eerder sprak Ten Hag nog zijn steun uit aan Promes, die dinsdag de gevangenis verliet maar wel verdachte bleef van het steekincident dat eind juli zou hebben plaatsgevonden en waarbij een neef van de speler zwaar knieletsel opliep.

,,Ik heb Quincy nog niet gesproken. Althans, nog niet recht in de ogen gekeken”, aldus Ten Hag, die al wel kort met de speler die hij vanuit zijn periode bij Twente en Go Ahead Eagles al kent. ,,Mijn hart breekt als ik zo’n boodschap krijg. De speler in de kleedkamer zijn ook diep geraakt. Quincy maakte aan de telefoon een opgeruimde indruk en hij klonk positief na een nare ervaring.”

Ten Hag ziet geen reden te twijfelen aan de verklaring van Promes, die nadat hij zondag werd opgepakt bij monde van zijn advocaat stelde niet bij het steekincident aanwezig te zijn geweest. ,,In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, herhaalde Ten Hag. ,, Als hij zegt dat hij onschuldig is, waarom zou ik dan aanleiding hebben om hem niet te geloven.”

Voor de wedstrijd sloot Ten Hag al niet uit Promes zondag weer te zullen gebruiken tegen ADO. Dat herhaalde de oefenmeester na de spectaculaire ontsnapping van Ajax. ,,Hij is op vrije voeten. Dat betekent hij weer in actie kan komen voor Ajax. Maar daarvoor moeten we wel eerst een gesprek voeren om te zien hoe hij er mentaal voorstaat. Dat leek goed te zitten. Als dat zo blijft, zullen we hem weer in ons opnemen en steunen”, besloot de coach, die geen verband ziet tussen het incident en de eerdere reserverol van Promes.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie