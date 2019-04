Ook Ajax-fans balen van KNVB: ‘Dit gebeurt in geen ander land’

Nagtzaam begrijpt dat de arbeidsrustverhouding juist voor Ajax komende weken belangrijk is. Er is dan ook enig begrip voor het KNVB-besluit. ,,Tegelijkertijd zijn we als supporters niet meer dan een speelbal van de KNVB. De competitie zo op zijn kop gooien, hele speelrondes veranderen, dat gebeurt in geen enkel ander land. Tenminste, ik heb het in 30 jaar in de voetballerij nooit gehoord. Wat ons betreft is dit idee ook niet het Ei van Columbus. Onze fans moeten nu eerst een halve dag vrij nemen om op woensdag naar Doetinchem af te reizen. En je hebt op woensdagavond ook een ander feestje dan op zondagmiddag natuurlijk. Allemaal niet heel prettig.”



Hoe SV Ajax het liever had gezien? ,,Waarom zouden de play-offs (om Europees voetbal, na de reguliere competitie, red.) niet opgeschoven kunnen worden? Dan hou je speelronde 33 op zondag 12 mei, en speelronde 34 gewoon een week later, ook op zondag. Zo moeilijk is dat niet, lijkt me. Maar goed, het is nog niet definitief, de burgemeesters hebben altijd het laatste woord. En het kan ook nog zo zijn dat PSV de komende twee wedstrijden verliest en we alsnog thuis kampioen kunnen worden. Of we verspelen het zelf. En als het wel zo blijft is het jammer, maar hebben we het uiteindelijk ook te accepteren.”