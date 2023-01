Ook als FC Utrecht-speler ademt Jens Toornstra het Feyenoord-dna: ‘Het hoeft echt niet over mij te gaan’

Met video Willem van Hanegem in tranen door kloof tussen rijk en arm: ‘Triest toch? Ronaldo heeft al alles wat zijn hartje begeert’

Feyenoord moet nu niet halsoverkop voor veel geld Ramiz Zerrouki kopen van FC Twente, vindt Willem van Hanegem. In de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast laat de oud-Feyenoorder, weten de door FC Twente gevraagde 7 miljoen euro te veel geld te vinden voor de verdedigende middenvelder. ‘We hebben het over Zerrouki, niet over Messi of Maradona toch?’

17:25