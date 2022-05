Ook De Keijzer lang uit roulatie bij FC Utrecht: Oelschlägel keept in cruciale fase

Eric Oelschägel maakt het seizoen bij FC Utrecht af als eerste doelman van FC Utrecht, door de bovenbeenblessure die de talentvolle Fabian de Keijzer (22) tot ver in de voorbereiding op het volgende seizoen aan de kant zal houden. Daarover maakt trainer Rick Kruys zich geen zorgen. ,,Hij is een heel betrouwbare doelman.”

Na een uittrap, afgelopen weekend in het duel met PEC (1-1), ging de vandaag jarige Fabian de Keijzer (22) direct naar de grond. De vrees die direct heerste in het Utrechtse kamp, waar onlangs ook al Bart Ramselaar en Tommy St. Jago met zware knieblessures te maken kregen, werd vandaag bewaarheid. De Keijzer mist de rest van het seizoen door een bovenbeenblessure en mikt in zijn herstel op de eindfase van de voorbereiding op het komende seizoen onder de nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser.

Quote Voor Fabian was het een klap Rick Kruys Dat betekent dat de Duitse reservedoelman Eric Oelschlägel, die niet tevreden is met zijn rol en in de zomer wil vertrekken, plots de eerste keeper van FC Utrecht is voor de laatste cruciale fase van het seizoen. Oelschlägel viel in Zwolle al heel behoorlijk in en toonde zich in het verleden ook een waardig vervanger van de geblesseerd geraakte Maarten Paes, die inmiddels in de Verenigde Staten bij Dallas speelt. Morgen keept hij in de thuiswedstrijd tegen AZ (20.00 uur), zijn tweede basisplek van dit seizoen.

,,Voor Fabian was het een klap”, vertelt Rick Kruys, bezig aan zijn laatste week als eredivisietrainer bij FC Utrecht. ,,Hij was net eerste keeper, zat in een goede flow en dan wordt het zo abrupt gestopt. Hij moet nu mentaal sterk zijn en zich herpakken om goed te herstellen. Ik weet zeker dat hij hier sterker uitkomt.”

De goede invalbeurt van Oelschlägel in Zwolle verbaasde Kruys niet. ,,Hij is een heel betrouwbare doelman en we weten wat we aan hem hebben. Hij is heel stoïcijns en raakt niet snel in de war. Hij is binnen Utrecht enorm gewaardeerd.”

Janssen

De wedstrijd tegen AZ morgen is de laatste thuiswedstrijd in de competitie van dit seizoen. Het elftal van FC Utrecht speelt in speciale shirts waarmee de carrière van de stoppende aanvoerder Willem Janssen wordt geëerd. Daarnaast wordt de Di Tommaso-trofee uitgereikt voor de door de supporters gekozen speler van het seizoen.

,,De wedstrijd is speciaal om meerdere redenen”, aldus Kruys. ,,We vechten voor plek zes. We willen de chemie terugwinnen met het publiek, omdat we de laatste tijd niet zo hebben gepresteerd. We hebben ze niet heel veel gegeven. We willen dus een wedstrijd neerzetten waardoor het publiek weer een band met het elftal gaat voelen. En we hebben natuurlijk het afscheid van Willem en de uitreiking van de trofee. Het wordt dus een speciale avond.”

Behalve Ramselaar, St. Jago en De Keijzer beschikt Kruys over een nagenoeg fitte selectie. ,,Voor Mark van der Maarel komt de wedstrijd nog iets te vroeg. Het ziet ernaar uit dat hij aan het einde van de week weer helemaal aansluit.”