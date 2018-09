Ook deze voetbalprofs werden opgepakt

Sergio Padt belandde zondag in de cel nadat hij zich agressief had gedragen in de trein. De FC Groningen-doelman is niet de eerste voetbalprof die zich buiten het veld misdraagt.

Virgil Misidjan

Virgil Misidjan hangt nog altijd een gevangenisstraf boven het hoofd. De ex-speler van Willem II, die tegenwoordig voor FC Nürnberg speelt, wordt dit jaar veroordeeld tot zes maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk vanwege het mishandelen van een 68-jarige man. Misidjan heeft ruzie gekregen met het slachtoffer nadat hij met zijn auto diens oprit had geblokkeerd. Hij is in hoger beroep gegaan.

Anthony Lurling

Ook Anthony Lurling belandt in de cel als hij in 2013 in het centrum van Den Bosch ruzie krijgt bij snackbar Kees Kroket. Volgens getuigen dringt de aanvaller van NAC, die eerder op de avond heeft gevoetbald tegen Heerenveen, voor. Een woordenwisseling met een van de wachtenden in de rij loopt uit op een handgemeen. Lurling wordt geboeid afgevoerd.

Volledig scherm © Pro Shots

Kenny Tete

Als speler van Ajax gaat Kenny Tete, tegenwoordig uitkomend voor Olympique Lyon, eind 2015 over de schreef. Na een thuiswedstrijd tegen Heerenveen raakt de verdediger betrokken bij een vechtpartij in de binnenstad van Amsterdam. Dat hij ook een politieagent zou hebben uitgescholden, wordt niet bewezen. Evengoed moet hij een boete van 500 euro betalen.

Volledig scherm Kenny Tete. © ANP Pro Shots

Barry van Galen

Een taakstraf van zestig uur en een boete van 500 euro krijgt Barry van Galen in 2004 voor openlijke geweldpleging en mishandeling. Samen met zijn zwager raakt de speler AZ slaags op de kermis van Assendelft. Van Galen beroept zich op noodweer – zijn zwager zou eerst zijn geslagen – maar daar is volgens de politierechter geen sprake van.

Volledig scherm © Pro Shots

Jeroen Zoet en Maxime Lestienne

De PSV-spelers Jeroen Zoet en Maxime Lestienne belanden in 2015 voor een nachtje in de cel als ze na een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle worden opgepakt in de binnenstad van Eindhoven. Het duo krijgt ruzie met een groep stappers die het op Lestienne heeft voorzien. Volgens de politie deelt de Belg een klap uit en probeert Zoet de arrestatie van zijn ploeggenoot te voorkomen. Beide spelers krijgen een boete.

Volledig scherm Jeroen Zoet en Maxime Lestienne. © ANP Pro Shots

Jesper Drost

Jesper Drost krijgt in 2016 een taakstraf van 50 uur omdat hij twee jaar eerder na een caféruzie twee jongens heeft aangereden. In eerste instantie wordt de speler, die dan voor PEC Zwolle uitkomt, poging tot doodslag ten laste gelegd. Drost, die kan aantonen dat hij met zijn vrienden op de vlucht is als hij het ongeluk veroorzaakt, wordt uiteindelijk alleen roekeloos rijgedrag verweten.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Evander Sno

Tegen Evander Sno wordt in 2013 een taakstraf van 240 uur geëist. De speler van RKC wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling nadat hij tijdens een avondje stappen slaags is geraakt. Sno wordt wegens gebrek aan bewijs in 2017 vrijgesproken.