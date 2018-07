Ook FC Dordrecht gaat weer op echt gras spelen

Het is de bedoeling dat het nieuwe veld, een hybride mat waarin kunstgrasvezels het echte gras versterken, voor aanvang van het nieuwe seizoen in het stadion ligt. Dordrecht speelt de eerste thuiswedstrijd op 17 augustus tegen Helmond Sport. ,,We zullen onze huidige terreinknecht een beetje moeten bijscholen en hij krijgt wat extra assistentie'', zegt commercieel directeur Rik Maaskant.