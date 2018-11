Ook Frenkie de Jong present op training Nederlands elftal

Frenkie de Jong is ook van de partij. De middenvelder van Ajax heeft een gekneusde heup. ,,Ik heb veel contact met hem”, zei Koeman. ,,En hij heeft me verteld dat het geen probleem hoeft te zijn. We zullen hem in de eerste trainingen een beetje beschermen. Zoals we met meer spelers rekening moeten houden.”

Koeman wil tijdens de komende interlands voortborduren op de formatie die Duitsland vorige maand in de Arena een pak slaag gaf (3-0). ,,Ik merk dat de stemming aan het omslaan is”, zei hij. ,,Na de loting hadden we geen kans tegen Frankrijk en Duitsland. En nu gaan we wel even winnen. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is leuk dat mensen positiever over ons worden. “