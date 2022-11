Ook in de eredivisie straks langere blessuretijd? ‘We gaan goed kijken naar het gemiddelde bij het WK’

Dit WK lijkt in speeltijd gemeten sowieso het langste WK ooit te worden. Dat komt ook door het beleid van de arbiters, die op een andere manier met de klok omgaan en meer tijd bijtellen dan voorheen. Gebeurt dat straks ook in de eredivisie en andere nationale competities?

Tijdens de groepsduels bij het WK viel deze week op dat scheidsrechters en vierde officials niet schromen om na de eerste en tweede helft een flinke portie blessuretijd bij te tellen. ,,Heel goed”, vindt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond en hij sluit niet uit dat het voorbeeld in de eredivisie navolging krijgt. ,,Positieve aandacht voor dit fenomeen kan zeker geen kwaad. We zijn al een aantal jaren bezig om dit beter te regelen in de eredivisie en het aantal minuten neemt al toe.”

In Qatar is een kwartier blessuretijd per wedstrijd tot nu toe geen uitzondering, maar eerder een gemiddelde. Zelfs woensdagavond bij Spanje-Costa Rica kwamen er bij een 6-0 stand, doorgaans reden om snel af te fluiten, nog acht minuten (!) blessuretijd bij. Daar in scoorde Spanje nog eenmaal.

Slag om de arm

Van Egmond heeft het ook gezien, maar houdt nog een kleine slag om de arm. ,,Laten we eerst eens kijken hoe het gemiddelde is als we het over een heel toernooi meten, na alle wedstrijden dus. Mede door blessurebehandelingen hebben we nu een aantal extremen gezien”, geeft de voorzitter van de scheidsrechterscommissie bij de KNVB aan. ,,Ook is het nu een thema omdat er bij veel wedstrijden iets op het spel staat en het niveau soms dicht bij elkaar ligt. In de eredivisie neemt de hoeveelheid blessuretijd ook toe, maar daar kraait meestal geen haan naar.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Ook bij Engeland-Iran was er veel blessuretijd. © REUTERS

Eerlijker

Van Egmond benadrukt dat het toekennen van het juiste aantal minuten blessuretijd de competitie eerlijker maakt. ,,Het valt op dat spelers en trainers steeds vaker tijd proberen te rekken. Dan is er ook nog een VAR bijgekomen, die soms extra tijd nodig heeft. Het is belangrijk om consequent te zijn met de blessuretijd na negentig minuten.”

,,Waarom? Het kan bijvoorbeeld 4-0 staan bij pakweg FC Twente-Fortuna Sittard, waardoor de verleiding groot is om er na anderhalf uur mee te stoppen. Maar een extra goal kan voor beide ploegen aan de eindstreep gigantisch belangrijk zijn. Misschien een detail, maar het is mogelijk dat je er Europees voetbal mee haalt. Of handhaving bewerkstelligt. Je moet hier dus uiterst zorgvuldig mee omgaan, ook in de Keuken Kampioen Divisie. Daar kan een goal het verschil maken tussen wel of geen periodetitel, om maar iets te noemen.”

Duwtje

Al jaren is het fenomeen blessuretijd een onderwerp van aandacht bij de scheidsrechterscommissie van de nationale voetbalbond, zegt Van Egmond.

,,Als dit door het WK een duwtje in de goede richting krijgt, is dat een hele goede zaak”, vindt de man die al ruim twaalf jaar de scheidsrechterscommissie aanvoert. Ook in andere landen is er al discussie of het nieuwe FIFA-beleid in nationale competities navolging verdient. ,,Je hebt tegenwoordig ook meer wissels die een trainer in het elftal kan brengen, soms zelfs zes. We moeten scherp zijn op de tijd die dat allemaal kost. Daar kan niemand tegen zijn.”

Volledig scherm Argentinië slaagde er tegen Saudi-Arabië na veertien minuten blessuretijd na rust niet in om te scoren. © AP