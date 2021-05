Ook in de Kuip staat de Klassieker onder leiding van Makkelie

PEC Zwolle krijgt weer het deksel op de neus in blessure­tijd, wrede nederlaag tegen Vitesse

1 mei Wat mag er verwacht worden van een uitgekleed elftal, waar de helft van de selectiespelers is weggevallen. PEC Zwolle speelde tegen Vitesse met ‘das letzte Aufgebot’, zoals dat heet. De tien afwezigen kregen halverwege de eerste helft ook nog eens gezelschap van Dean Huiberts, die met een bovenbeenblessure vervangen moest worden. Tot in de blessuretijd had de gehavende ploeg zicht op een gelijkspel, toen ging het - niet voor het eerst - mis: 2-1.