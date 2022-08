Ook in de trainer Van Nistelrooij zie je het ‘Roofdier Ruud’: ‘Naïviteit heeft in mijn leven geen plek’

Door Maarten Wijffels



Het was al middernacht en in de perskamer van PSV probeerde Ruud van Nistelrooij te analyseren wat er allemaal was gebeurd in de thriller tegen AS Monaco. Het was de trainer van PSV die sprak. Maar achter de tafel zat óók de spits van de EK-wedstrijd van Oranje in 2008 tegen Rusland.