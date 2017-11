Ook Keizer zag slechte eerste helft: We toonden geen lef

,,In de eerste helft zag ik ons te weinig bewegen. We toonden ook geen lef. In de tweede helft durfden we wel spelers in de dekking aan te spelen. Kluivert stond met drie doelpunten in de schijnwerpers, maar Neres zorgde ook voor diepte aan de zijkanten. Met Frenkie de Jong als extra middenvelder gingen we beter en beter spelen.''



Keizer had tegen Roda JC ook met drie verdedigers en De Jong op het middenveld kunnen beginnen. ,,Maar dan reageert Roda JC misschien door vier aanvallers tegenover onze drie verdedigers te zetten'', zei de coach. ,,Het probleem in de eerste helft was dat we een linksback als Daley Sinkgraven erg misten. We hebben prima verdedigers maar Sinkgraven zorgde tegen WIllem II en NAC voor diepte. Ik hoop dat zijn knieblessure meevalt. Maar ik heb al eerder gezegd dat ik er in de winterstop graag een vleugelverdediger met aanvallende kwaliteiten bij krijg.''