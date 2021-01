Ook Ten Hag snapt niet waarom VAR ontbreekt in beker: ‘Wij nemen toernooi ook serieus’

Ten Hag koos voor acht andere basisspelers dan zondag tegen Feyenoord. ,,Dat was echt nodig”, zei hij. ,,We begonnen ook tegen AZ weer met een dag minder rust dan de tegenstander aan de wedstrijd, net afgelopen week als tegen FC Twente en Feyenoord. maar gelukkig heb ik een brede selectie. Dat hebben ze weer laten zien.”

,,We hebben verdiend gewonnen”, zei Ten Hag. ,,We scoren niet alleen maar raken ook tweemaal de paal een eenmaal de lat. Het klopte dat we geluk hadden dat er geen videoscheidsrechter was want Boadu stond inderdaad niet buitenspel toen hij richting het doel kon. Ik snap ook niet waarom er niet bij alle bekerwedstrijden een videoscheidsrechter aanwezig is. Wij nemen het bekertoernooi ook serieus.”