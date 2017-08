Ook VVV-trainer Steijn heeft niks met kunstgras

Huntelaar wil passie en strijd zien bij Ajax

17:03 Klaas-Jan Huntelaar wil zich in het openbaar nog niet mengen in de discussie of Ajax niet met Kasper Dolberg en hem moet gaan spelen. ,,Het belangrijkste is volgens mij dat we als team laten zien dat we willen winnen", zei hij na de zege van 2-0 bij VVV.