‘Ook Willem II en PEC Zwolle zullen merken dat je succes echt niet kunt kopen’

Willem II, PEC Zwolle en misschien ook Heracles spelen komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De missie, ongetwijfeld: in 2023 promoveren. Maar hoe doe je dat als gerenommeerde eredivisieclub? En: is zo’n pijlsnelle rentree wel realistisch?

Willem II-trainer Kevin Hofland had zondagmiddag, kort nadat degradatie realiteit geworden was voor zijn club, al een poosje tegen zijn tranen gevochten. Want ja, het deed hem veel, het feit dat zijn spelers zich ook tegen FC Utrecht (3-0) compleet leeg hadden geknokt. Dat het Tilburgse publiek zo hartstochtelijk achter de ploeg was blijven staan tenminste zo. Dan komt het vooruitzicht van de eerste divisie misschien wel nóg harder aan. ,,Maar”, zei de Limburger even later, strijdbaar als vanouds: ,,We gaan ervoor om volgend seizoen terug te komen.”

Hoe doe je dat, als gerenommeerde eredivisieclub, na één jaar alweer je rentree beleven op het hoogste niveau? Ligt ergens op een plank het Grote Handboek Terugkeren klaar? Het heeft er niet echt de schijn van. Neem Roda JC, dat al vier seizoenen aan een stuk maar niet wegkomt uit de Keuken Kampioen Divisie. En wat te denken van De Graafschap en NAC, die voor hun vierde jaargang in de profkelder staan. Om nog maar te zwijgen over het ooit zo illustere MVV, dat al twee jaar gedegradeerd was toen Ryan Gravenberch (20 jaar) nog geboren moest worden.

,,De verleiding is groot te denken: ‘we zijn zo weer terug’”, zegt algemeen directeur Jan-Willem van Dop van het vorig seizoen na vier jaar weer gepromoveerde Go Ahead Eagles. ,,Maar zo werkt het in de praktijk niet. Vaak is degradatie het gevolg van organisatorische problemen. Die moeten eerst worden opgelost, voordat weer kan worden gebouwd. Anders kom je echt niet in een jaar terug. Nooit.”

In die zin voldoen Willem II (ontslagen trainer en technisch directeur) en PEC Zwolle (ontslagen trainer) feilloos aan het clichébeeld van de degradant. En hetzelfde geldt voor mogelijke degradant Heracles, dat vandaag Frank Wormuth aan de kant zette. ,,Dé remedie binnen een jaar weer eredivisieclub te zijn, bestaat niet”, stelt Van Dop, in seizoen 2018/19 aangetreden in De Adelaarshorst. ,,Eenvoudigweg omdat je altijd afhankelijk bent van het spreekwoordelijke balletje binnen- of buitenkant paal. Wat je wél kunt doen, en dat hebben we bij Go Ahead gedaan, is een duurzaam beleid voeren. Dat wil zeggen: de juiste mensen op de juiste posities zetten, achter die mensen blijven staan als het tegenzit, niet meegaan in opportunisme van buitenaf. Als de randvoorwaarden kloppen, is de kans het grootst dat promotie ervan komt.”

Anderzijds zit ‘m daarin ook de crux. TV-inkomsten dalen gigantisch na degradatie, een deel van de sponsors loopt weg, terwijl huisvestingskosten ook in de eerste divisie doorlopen. Ter illustratie: NAC is alleen al aan het stadion jaarlijks zo’n twee miljoen euro kwijt. Ofwel: hoe langer clubs in de KKD spelen, hoe moeilijker je er nog uitkomt. Veelzeggend is het dat FC Twente en FC Emmen slechts spaarzame voorbeelden zijn van clubs die er de laatste jaren in zijn geslaagd na de degradatie direct kampioen te worden in de eerste divisie.

,,En daarin zijn we geslaagd omdat we te allen tijde kalm zijn gebleven”, zegt voorzitter Ronald Lubbers van de club uit Drenthe. ,,We hebben niet in ons personeelsbestand op kantoor gesneden. We hebben onze trainer Dick Lukkien laten zitten nadat we slecht aan het seizoen begonnen. Gewoon omdat we het vertrouwen in hem hadden en hebben. Je moet dat sentiment van het sámen doen vasthouden na degradatie. Dat is de snelste weg terug omhoog.”

Al is Lubbers wel zo realistisch dat een groot budget hebben daarbij helpt. Met een spelersbegroting van vier miljoen euro had FC Emmen afgelopen seizoen het meeste te besteden van alle eerste divisie-clubs. ,,Natuurlijk helpt het om geld te hebben”, erkent hij. ,,Alleen: succes kopen, lukt je echt niet. Dat zullen Willem II en PEC ook merken. Je moet zorgen dat je een visie hebt waar je niet van afwijkt. Je moet je trainer steunen, ook als hij bij de buitenwereld onder druk staat. Zorg ervoor dat supporters en sponsors jouw positieve vibe omarmen, zoals bij FC Emmen is gebeurd. Alleen dan heb je een basis om snel weer terug te zijn. Want zodra er onrust komt, ben je als club gezien.”