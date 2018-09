Ook zij scoorden een onbedoelde wereldgoal, net als Tagliafico

De 3-0 van Nicolás Tagliafico namens Ajax tegen AEK Athene leek bij de eerste oogopslag een wereldgoal. Maar, zo gaf de Argentijn daarna ruiterlijk toe: het was zijn bedoeling een voorzet te geven. Hij schaart zich daarmee in een leuk rijtje.

Door Pim Bijl

Bryan Roy

Erik Ten Hag kent zijn klassiekers. In de nagalm van de gewonnen Champions League-wedstrijd vergeleek de trainer van Ajax de goal met die van Bryan Roy. En inderdaad, de 4-0 tegen FC Twente in het seizoen 1989/90 vertoont veel gelijkenissen. Ook Roy stoomde aan de linkerflank op en wilde met zijn linkerbeen een fraaie voorzet geven. Het ongeloof daarna in zijn blik was veelzeggend. Het doelpunt kwam onverwachts.

Robin Pröpper

Herinnert u zich de goal van Robin Pröpper vorig seizoen nog? Vanaf de zijlijn schoot de Heracles-verdediger de bal via de binnenkant van de paal in en zorgde zo voor de 3-3 tegen FC Groningen. ,,Het is eigenlijk schandalig dat dit mijn mooiste goal moet zijn'', zei Pröpper daarna. ,,Het was een slechte voorzet.''

Ger Senden

Op een dag in 2003 werd Ger Senden in de kleedkamer van Roda JC met Maradona vergeleken. De rechtsback had op weergaloze wijze het openingsdoelpunt gemaakt tegen AZ. Hij rukte op zijn flank op en had een fraaie voorzet in gedachten op Yannis Anastasiou. ‘Shit, die gaat verkeerd’, dacht Senden. Zijn uithaal zeilde echter in de verre hoek. AZ-doelman Henk Timmer stond er verbouwereerd bij. Na die avond was Ger Senden gewoon weer Ger Senden, maar met een vergelijking met Maradona in zijn tas.

Jan Vertonghen