'Ook zonder die rode kaart hadden we die goal wel gemaakt'

PSV nam pas afstand van de bezoekers uit Limburg nadat Seuntjens in de 58ste minuut een tweede gele kaart kreeg. ,,VVV heeft zich lang kunnen weren", erkende Cocu. ,,Zij verdedigen altijd goed en compact en hebben gevaarlijke spelers in de counter. Ik vond het bij ons in de eerste helft veel te statisch, met veel te weinig diepgang. Maar in de tweede helft was er meer drang, overtuiging en tempo bij ons. Ook zonder die rode kaart hadden we dat doelpunt wel gemaakt. We waren de bovenliggende partij en speelden beter."