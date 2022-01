Oordeel over Vloet is hard, maar wat zeggen de feiten? ‘Ook met (te veel) alcohol op, blijft het een ongeluk’

Het oordeel van een deel van de buitenwacht over de rentree van Vloet op het trainingsveld is vooral online scherp en hard. Had Heracles moeten wachten op de uitspraak van de rechter voor het Vloet weer in de selectie opnam?

In principe staat Heracles niets in de weg om de speler aan het werk te laten gaan. Rai Vloet mag de strafzaak in vrijheid afwachten. Dat betekent dat hij ook gewoon weer aan het werk mag. In ernstige strafzaken kan de rechtbank bepalen dat je in voorlopige hechtenis moet. Dit is alleen als de rechter vindt dat er voldoende redenen zijn om je vast te houden. In dit geval is het een tragisch verkeersongeval en is het wachten op het oordeel van de strafrechter.