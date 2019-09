Op bezoek bij WDS’19, de amateurclub van Virgil van Dijk

Go Ahead Eagles kampt op vreemde bodem met kwellende uitkwaal

8:20 Go Ahead Eagles kampt met een chronisch uitsyndroom. De Deventer club verliest bijna de helft van alle uitwedstrijden deze eeuw. In de laatste drie seizoenen is Deventer schade op vreemde bodem nóg groter, blijkt uit cijfers van de afgelopen twintig seizoenen. ,,Als iedereen zegt dat het niets wordt en er weer een eentje op het toto-formulier komt…. Dat werkt door in een team.’