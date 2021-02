Op deze dagen zijn de halve finales van de TOTO KNVB Beker

Makkelie fluit duel van De Jong en Rekik in CL

15 februari Danny Makkelie heeft woensdag in de Champions League de leiding bij de wedstrijd Sevilla - Borussia Dortmund. De Spaanse club van Karim Rekik en Luuk de Jong ontvangt in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de nummer 6 van de Duitse Bundesliga, die in de laatste zes competitieduels slechts één keer wist te winnen. Kevin Blom en Jochem Kamphuis zitten als videoarbiters achter de tv-schermen.