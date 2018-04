‘Op enig moment zal ik mijn autoriteit misschien ook dwingender moeten aanspreken’

Van den Berg niet naar EK: PEC Zwolle kan verdediger inzetten in cruciale fase

23 april Sepp van den Berg moet zijn eerste internationale toernooi in het oranje shirt nog even uitstellen. De jonge verdediger van PEC Zwolle is buiten de selectie voor het EK onder 17 in Engeland gevallen. Zijn club kan daarom in de cruciale laatste fase van het seizoen 'gewoon' een beroep doen op Van den Berg.