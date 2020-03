Open brief Koeman en Wiegman: ‘Geloof in elkaar, vecht voor elkaar’

Maar dat valt allemaal vollédig in het niet bij de actualiteit van het coronavirus, want dat ontwricht momenteel ieders leven. Ook wij zijn zeer geraakt door de gebeurtenissen en alles wat het virus momenteel aanricht in ons land en ver daarbuiten. Ons medeleven gaat uit naar de families van de mensen die aan het virus zijn overleden. En vanaf deze plaats wensen we iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is, heel veel beterschap en sterkte toe.



We hebben geweldige bewondering voor de mensen in de zorg, die 24/7 knokken om Corona-patiënten uit de klauwen van het virus te redden. In de zorg, maar zeker ook in de andere beroepen waar nu stevig doorgewerkt moet worden, lopen de echte helden van dit moment.



Eén ding staat voor ons vast; we komen dit te boven. Maar … van deze opponent kunnen we alleen winnen als we het echt met elkaar doen. Geloof in elkaar, vecht voor elkaar, bekommer je om elkaar, laat niemand zakken, nooit. Je hebt elkaar nodig. We hebben met zijn allen elkaar nodig.