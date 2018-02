Open training Ajax wegens winterweer afgelast

Nieuwe status breekt PEC Zwolle op

26 februari PEC Zwolle leed tegen Heracles (2-1) zaterdagavond de zesde nederlaag van 2018. Daarmee verloor de ploeg van trainer John van 't Schip in een maand tijd twee keer zoveel wedstrijd als in het half jaar ervoor. Hoe kan de revelatie van voor de winterstop in zo'n negatieve spiraal belanden?