Operatie Van Es succesvol: ‘Iedereen bedankt voor de berichtjes’

Van Es raakte tijdens de uitzwaai-interland tegen Australië al vroeg in de wedstrijd geblesseerd en verliet in tranen het veld. Het is nog onduidelijk of Van Es mee kan naar het WK in Frankrijk dat voor Oranje. Op 11 juni staat de eerste wedstrijd op het programma en Aniek Nouwen is als 24ste speler aan de selectie toegevoegd. Tot 24 uur voor het eerste duel mag er nog een wijziging worden aangebracht in de selectie van 23 speelsters.