Opgebloeide VVV'er Leemans: 'Ik blijf Cocu altijd dankbaar'

Bij de verrassende nummer zeven van de eredivisie gaat het vooralsnog heel aardig. Leemans prikte namens de Venlonaren al vier ballen binnen en toonde zich zwoeger en stilist tegelijk. ,,Wij gaan echt nog wel een paar keer verliezen hoor", weet de Veldhovenaar. ,,Maar wat we nu mee kunnen pakken, pakken we natuurlijk. Ik vind het niet onverdiend dat we zo hoog staan."

Dat het bij PSV nooit tot een officieel debuut in het eerste is gekomen, neemt Leemans niemand kwalijk. ,,Trainer Phillip Cocu heeft me bij PSV meegenomen op trainingskampen van het eerste elftal en daar blijf ik hem voor altijd dankbaar voor. Ik had Andrés Guardado en Jorrit Hendrix voor me. Dan moet je op een gegeven moment je knopen tellen."

In de Jupiler League stond Leemans vorig seizoen al tweemaal tegenover Jong PSV. Beide wedstrijden werden gewonnen door de Eindhovense talenten. Fan of niet, zondag hoopt de middenvelder punten af te snoepen van het grote PSV. ,,De mensen bij de club hebben me samen met mijn familie gevormd en ik ben wie ik ben door PSV. Ik hou van Eindhoven en mijn huidige vrienden speelden vroeger samen met me bij PSV. Allemaal redenen om twee keer per jaar van ze te winnen en de andere 32 keer mogen ze van mij 96 punten pakken. Ik ga voor elke millimeter en tegen PSV al helemaal. Natuurlijk."