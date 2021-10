Oplossing ligt niet voor handen na ‘een trieste dag voor Feyenoord’

Dat Mark Koevermans per 1 december vertrekt bij Feyenoord betekent volgens Toon van Bodegem, voorzitter van de raad van commissarissen, ‘een trieste dag voor Feyenoord’. De algemeen directeur voelde zich na bedreigingen op zijn woonadres niet veilig en trekt ongeveer een jaar voor zijn geplande vertrek uit de Kuip al de deur dicht in Rotterdam-Zuid.

,,Dit is niet goed voor de reputatie van de club’’, zegt Van Bodegom. En de president-commissaris gaf daar meteen een pakkend voorbeeld bij. Dat een bezoek van supporters, die een speurtocht langs huizen van kopstukken bij Feyenoord hadden uitgezet, de zoektocht naar een externe investeerder flink heeft dwarsgezeten.



,,Als dat niet gebeurd was, hadden we al een investeerder gehad. Maar die is na de bedreigingen afgehaakt’’, zegt Van Bodegom. ,,We waren heel ver met een investeerdersgroep. Toen het dreigend werd bij het rondje langs de huizen van Van Benthem en Koevermans, hebben ze afgezegd.’’

Stadion

Dat een deel van de aanhang Koevermans op privéterrein heeft opgezocht, heeft volgens Van Bodegom niets te maken met het feit dat de directeur een nieuw stadion wil realiseren.



Hij doelde daarmee op de bedreigingen aan het adres van onder andere Koevermans en jurist Joris van Benthem afgelopen zomer. Zij zijn voorstanders van de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord. Gérard Moussault, eveneens commissaris bij Feyenoord: ,,Dit zijn elementen die niks met Feyenoord te maken hebben. We zien het natuurlijk ook in Den Haag bij politici die bedreigd worden. We zijn daarom met de lokale driehoek in gesprek hoe we dit samen kunnen aanpakken.’’

Zoektocht

Een oplossing ligt niet voor handen. Zoals een zoektocht naar een opvolger waarschijnlijk ook geen eenvoudige klus zal blijken. ,,Maar ik denk toch dat er genoeg mensen zijn die deze job gepassioneerd zouden willen oppakken. Hoe ik dat weet? Dat is een veronderstelling. Dit zijn de nare kanten van het algemeen directeur zijn van Feyenoord. Maar er zijn ook zoveel mooie kanten. Kijk eens hoe vol het stadion zat tegen Union Berlin. Naar de sfeer. De oplossingen die wij voor ogen hebben om dit niet meer te laten gebeuren? We kunnen die ideeën nog niet met jullie delen. Die ideeën zijn er wel en staan al lang op de agenda.’’

Statutair Pieter Smorenburg neemt de taken van Koevermans na 1 december voorlopig waar. Na de jaarwisseling moet er een opvolger zijn voor Koevermans. Die weet op voorhand al dat hij nooit onomstreden zal zijn, dat lijkt een utopie bij een club als Feyenoord en met het stadiondossier nog boven de markt. ,,Of wij tevreden waren over Koevermans? Zeker, wij waren heel tevreden hoe hij dit heeft gedaan. Het is triest dat het zo is gelopen. Koevermans zag het niet meer zitten, we hebben niet geprobeerd het uit zijn hoofd te praten. Dat is lastig bij dit soort kwesties.’’

