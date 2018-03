Opnieuw kostbaar puntenverlies voor NEC

Wingback Patrick van Aanholt krijgt herkansing in Oranje onder Ronald Koeman

16:27 Het WK 2014 was in aantocht en bondscoach Louis van Gaal riep Patrick van Aanholt op. De verdediger speelde destijds bij Vitesse. Van Gaal zocht een linkspoot die de volledige linkerflank van Oranje kon bestrijken en Van Aanholt voldeed aan het profiel. De verdediger mocht in de oefenwedstrijd tegen Ecuador na rust opdraven voor Terence Kongolo.