Opnieuw pijnlijke uitglijder AZ, Fortuna in blessuretijd langszij

AZ had veruit het meeste balbezit en bepaalde het ritme in Sittard, maar tot écht veel grote kansen leidde het niet. De vleugellamme Alkmaarders moesten het stellen zonder de vorig seizoen nog zo gevreesde en dodelijke buitenspelers Oussama Idrissi en Calvin Stengs. Idrissi was nog niet fit, terwijl Stengs een schorsing uitzat na een rode kaart tegen PEC Zwolle. AZ was door de afwezigheid van het duo vleugellam en kwam nauwelijks tot écht uitgespeelde kansen. Fortuna hielp AZ aan twee doelpunten met persoonlijke fouten van Bratislava Ninaj en Alexei Koselev, maar dat werd de thuisploeg niet fataal.

Het was namelijk Zian Flemming die in extremis tot de grote beul van AZ uitgroeide. De middenvelder, die ook al de score had geopend, knalde in blessuretijd de 3-3 binnen. AZ leek dankzij goals van Dani de Wit, Teun Koopmeiners en Myron Boadu aanvankelijk op weg naar de drie punten, maar Fortuna Sittard bleef tot de laatste minuut geloof houden in een stunt. De beloning volgde in de 96ste minuut. Daardoor staat AZ na twee duels op twee punten.