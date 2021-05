Oproer kraait bij zege van Feyenoord op RKC

‘Sleutel in omloop’

Feyenoord is teleurgesteld in de tientallen supporters die tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk het stadion binnendrongen. De supporters richtten vernielingen aan, onder meer aan het veld. Na de wedstrijd werd ook de autopoort van het hek om De Kuip ontzet. ,,We zijn nog aan het uitzoeken hoe dit precies is gebeurd, maar het lijkt erop dat ze zichzelf naar binnen toe hebben weten te dringen”, zei stadiondirecteur Jan van Merwijk bij de NOS. Van Merwijk is bij Feyenoord ook verantwoordelijk voor veiligheids- en supporterszaken. ,,Het vermoeden is dat er een sleutel in omloop is. Daar zijn we uiteraard niet blij mee. We begrijpen dat er bij de supporters de nodige frustratie en teleurstelling is over hoe dit seizoen in sportief opzicht verloopt. Iedereen kan daar uiting aan geven. Maar niet op deze manier. Het binnendringen van het stadion is een grens die we niet eerder gezien hebben. Daar zijn we teleurgesteld over.”



Dat supporters zich zouden verzamelen bij De Kuip was volgens Van Merwijk wel bekend: ,,Op basis van de informatie die we hadden, hebben we er alles aan gedaan om deze situatie zo goed mogelijk tegen te gaan. Qua beveiliging zijn we opgeschaald en we hebben de politie geïnformeerd. Maar het ligt ook buiten onze macht. Fakkels op het veld gooien, het stadion binnendringen, de autopoort ontzetten; daar zit je als club niet op te wachten.”



Opvallend genoeg kregen de fans die De Kuip binnendrongen applaus van de spelers op het veld. ,,De spelers zijn met voetbal bezig, die hebben verder geen idee wat er gebeurde. Als ze worden toegezongen, is het een natuurlijke reactie om daar waardering voor te geven. Maar ik denk dat ze er een andere mening over hebben als ze de context weten.”